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عربي-دولي

في البحر الأحمر وعسقلان.. هذا ما نفذه الحوثيون

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:06
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أعلن "الحوثيون"، استهداف حاملة الطائرات الأمبركية "ترومان" بالصواريخ المجنحة والبالستية والمسيرات، وإجبارها على الابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر.
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كما أعلنت عن قصف "هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".
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