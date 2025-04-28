في البحر الأحمر وعسقلان.. هذا ما نفذه الحوثيون

أعلن "الحوثيون"، استهداف حاملة الطائرات الأمبركية " " بالصواريخ المجنحة والبالستية والمسيرات، وإجبارها على الابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال .

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كما أعلنت عن قصف "هدف حيوي للعدو في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع ".