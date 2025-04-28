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جرحى غزة يموتون.. ومسؤول يكشف المآسي

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:23
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حذر مدير المستشفيات الميدانية في غزة، في تصريحات لقناة الجزيرة، من كارثة إنسانية متفاقمة في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي واستمرار الانهيار الطبي الكامل.
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وأكد أن الجرحى "يموتون بين أيدينا" بسبب النقص الحاد في الإمكانيات والأدوية، مشيرًا إلى أن القصف استهدف مناطق مكتظة بالسكان، مما ينذر بارتفاع كبير في أعداد الضحايا.

وأوضح المسؤول الطبي أن مجمع ناصر الطبي شهد اليوم وفاة مريضين بالفشل الكلوي بسبب انعدام الإمكانيات، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف "المجازر" المرتكبة وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في القطاع.
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