جرحى غزة يموتون.. ومسؤول يكشف المآسي

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حذر مدير المستشفيات الميدانية في غزة، في تصريحات لقناة ، من كارثة إنسانية متفاقمة في ظل تصاعد القصف واستمرار الانهيار الطبي الكامل.وأكد أن الجرحى "يموتون بين أيدينا" بسبب النقص الحاد في الإمكانيات والأدوية، مشيرًا إلى أن القصف استهدف مناطق مكتظة بالسكان، مما ينذر بارتفاع كبير في أعداد الضحايا.وأوضح المسؤول الطبي أن شهد اليوم وفاة مريضين بالفشل الكلوي بسبب انعدام الإمكانيات، داعيًا إلى التحرك العاجل لوقف "المجازر" المرتكبة وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في القطاع.