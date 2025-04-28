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ضبط شحنة ذخائر مهربة إلى الحوثيين

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:27
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أعلنت القوات المشتركة في اليمن، اليوم الإثنين، عن إحباط محاولة تهريب شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.
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وأوضحت القوات، في بيان، أن الوحدات الأمنية المنتشرة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب، اعترضت مركبة محملة بذخائر متنوعة بعد اشتباك مع المهربين الذين حاولوا الفرار.

وأشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات العمالقة، عبدالرحمن المحرمي، بالإنجازات الأمنية المتواصلة في مكافحة التهريب وتعزيز الاستقرار بمحافظة لحج. (العين)
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