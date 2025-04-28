ضبط شحنة ذخائر مهربة إلى الحوثيين

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أعلنت القوات المشتركة في اليمن، اليوم الإثنين، عن إحباط محاولة تهريب شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات .وأوضحت القوات، في بيان، أن الوحدات الأمنية المنتشرة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من ، اعترضت مركبة محملة بذخائر متنوعة بعد اشتباك مع المهربين الذين حاولوا الفرار.وأشاد الرئاسي وقائد قوات ، المحرمي، بالإنجازات الأمنية المتواصلة في مكافحة التهريب وتعزيز الاستقرار بمحافظة لحج. (العين)