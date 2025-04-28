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عربي-دولي

مسؤول أميركي يكشف.. هذا شرط الشرع الأساسيّ للتطبيع

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:41
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كشفت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" عن شرط الرئيس السوري أحمد الشرع للتطيبع مع إسرائيل.
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ونقلت القناة عن السيناتور الأميركي كوري ميلز قوله أن الشرع أكّد أنّه "لا حديث عن السلام أو التطبيع مع إسرائيل قبل انسحابها الكامل من الأراضي السورية ووقف قصفها وتدخلها".

وفي وقت سابق، التقى الشرع بعضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان في دمشق، حيث عبّر الرئيس السوري، عن رغبته بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم "في ظل ظروف مناسبة"، حسب إعلام إسرائيلي.

ووفقاً لستوتزمان، فإن الشرع وضع عدة شروط للسلام مع إسرائيل، أبرزها: وقف الغارات الجوية على سوريا، الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والتفاوض حول الوجود الإسرائيلي في مناطق مثل جبل الشيخ والمناطق العازلة.

كما طالب الشرع الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على بلاده، بينما شدد ستوتزمان على أن واشنطن تطالب باحترام حقوق الإنسان، وتحسين العلاقات مع إسرائيل ودول المنطقة كشرط أساسي لأي انفتاح.
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