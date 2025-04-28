مسؤول أميركي يكشف.. هذا شرط الشرع الأساسيّ للتطبيع

كشفت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" عن شرط الرئيس السوري للتطيبع مع .

Advertisement

ونقلت القناة عن السيناتور الأميركي قوله أن أكّد أنّه "لا حديث عن السلام أو التطبيع مع إسرائيل قبل انسحابها الكامل من الأراضي ووقف قصفها وتدخلها".



وفي وقت سابق، التقى الشرع بعضو الأميركي مارلين ستوتزمان في ، حيث عبّر الرئيس السوري، عن رغبته بالانضمام إلى "في ظل ظروف مناسبة"، حسب إعلام إسرائيلي.



ووفقاً لستوتزمان، فإن الشرع وضع عدة شروط للسلام مع إسرائيل، أبرزها: وقف الجوية على ، الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والتفاوض حول الوجود في مناطق مثل والمناطق العازلة.



كما طالب الشرع برفع المفروضة على بلاده، بينما شدد ستوتزمان على أن تطالب باحترام حقوق الإنسان، وتحسين العلاقات مع إسرائيل ودول المنطقة كشرط أساسي لأي انفتاح.