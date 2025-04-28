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عربي-دولي
بعد العطل الكبير الذي ضرب شبكة الكهرباء… هذا ما فعلته المستشفيات الإسبانية
Lebanon 24
28-04-2025
|
11:00
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أفادت إدارة المنشأة الطبية
الإسبانية
لوكالة "نوفوستي"، بأن مستشفى "ديل مار" في
برشلونة
تحول إلى الاعتماد على مولدات الطاقة بعد العطل الكبير في شبكة الكهرباء الوطنية.
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وأوضح المستشفى: "تعمل المنشأة حاليا اعتمادا على مولدات الطوارئ. في الواقع، كان من المفترض أن تنتقل جميع المستشفيات في
إسبانيا
إلى هذا النظام التشغيلي".
هذا وكانت قناة "سيكستا" الإسبانية قد أفادت بحدوث انقطاع كهربائي واسع النطاق شمل
خدمات الاتصالات
في إسبانيا والبرتغال. وشملت الانقطاعات مدنا رئيسية بينها
مدريد
وبرشلونة وبلنسية ولاكورونيا وإشبيلية.
كما تعرض مطار مدريد-باراخاس الدولي لاضطرابات تشغيلية كبيرة، بينما شلت أعطال إشارات المرور الحركة في عدة مناطق حضرية. وامتدت تأثيرات الانقطاع الكهربائي إلى مناطق متعددة في
البرتغال
المجاورة.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب هذا العطل الكبير، حيث تعمل السلطات وشركات الطاقة على تقصي ملابسات الحادث.
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