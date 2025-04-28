بعد العطل الكبير الذي ضرب شبكة الكهرباء… هذا ما فعلته المستشفيات الإسبانية

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وأوضح المستشفى: "تعمل المنشأة حاليا اعتمادا على مولدات الطوارئ. في الواقع، كان من المفترض أن تنتقل جميع المستشفيات في إلى هذا النظام التشغيلي".هذا وكانت قناة "سيكستا" الإسبانية قد أفادت بحدوث انقطاع كهربائي واسع النطاق شمل في إسبانيا والبرتغال. وشملت الانقطاعات مدنا رئيسية بينها وبرشلونة وبلنسية ولاكورونيا وإشبيلية.كما تعرض مطار مدريد-باراخاس الدولي لاضطرابات تشغيلية كبيرة، بينما شلت أعطال إشارات المرور الحركة في عدة مناطق حضرية. وامتدت تأثيرات الانقطاع الكهربائي إلى مناطق متعددة في المجاورة.ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب هذا العطل الكبير، حيث تعمل السلطات وشركات الطاقة على تقصي ملابسات الحادث.