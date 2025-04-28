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عربي-دولي

بعدما سُئل عن ترشحه لولاية ثالثة… هكذا أجاب ترامب

Lebanon 24
28-04-2025 | 12:07
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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسألة ترشحه لولاية رئاسية ثالثة بأنها "بالغة الصعوبة" مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة خرق كبير لدستور الولايات المتحدة.
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 وفي مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك"، سأل الصحفيون الرئيس الأميركي عما إذا كان قد أوعز لوزارة العدل بدراسة مدى قانونية مشاركته المحتملة في انتخابات الرئاسة لعام 2028.

ووفقا للمجلة، أجاب ترامب بالنفي، قبل أن يلمّح إلى إمكانية ذلك بقوله: "سيكون ذلك بمثابة خرق كبير، أليس كذلك؟" – وأضاف بعد لحظة من التفكير وهو يبتسم: "ربما أحاول ببساطة كسر القواعد".

وأشار ترامب مرتين إلى أن أنصاره كثيرا ما يحثونه على الترشح لولاية رئاسية ثالثة، إلا أنه قال في نهاية المطاف: "هذا ليس شيئا أنوي القيام به. وأعتقد أن تحقيق ذلك سيكون بالغ الصعوبة".

وسئل الرئيس ترامب عما إذا كانت فترته الرئاسية الثانية تختلف عن الأولى.
فأجاب: "نعم. في المرة الأولى كان علي التعامل مع أمرين - إدارة البلاد وأكافح من أجل البقاء كان علي التعامل مع عدد من الأشخاص الفاسدين. أما في ولايتي الثانية، فأنا أدير البلاد والعالم".

وفي الوقت نفسه، أشارت المجلة إلى أن إحدى شركات الرئيس الأميركي المسماة "منظمة ترامب" تبيع قبعات مكتوب عليها "ترامب 2028".
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