بعدما سُئل عن ترشحه لولاية ثالثة… هكذا أجاب ترامب

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وفي مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك"، سأل الصحفيون الرئيس الأميركي عما إذا كان قد أوعز لوزارة العدل بدراسة مدى قانونية مشاركته المحتملة في انتخابات الرئاسة لعام 2028.ووفقا للمجلة، أجاب بالنفي، قبل أن يلمّح إلى إمكانية ذلك بقوله: "سيكون ذلك بمثابة خرق كبير، أليس كذلك؟" – وأضاف بعد لحظة من التفكير وهو يبتسم: "ربما أحاول ببساطة كسر القواعد".وأشار ترامب مرتين إلى أن أنصاره كثيرا ما يحثونه على الترشح لولاية رئاسية ثالثة، إلا أنه قال في نهاية المطاف: "هذا ليس شيئا أنوي القيام به. وأعتقد أن تحقيق ذلك سيكون بالغ الصعوبة".وسئل عما إذا كانت فترته الرئاسية الثانية تختلف عن الأولى.