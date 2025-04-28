سلاح جديد يدخل الحرب.. إسرائيل تستخدم صاروخًا متطورًا لأول مرة في غزة (فيديو)

أعلن الجيش ، اليوم، بدء استخدام الصاروخ الجديد "بار" عبر بطاريات المدفعية التابعة للواء 282 ضمن الفرقة 36، وذلك للمرة الأولى خلال العمليات العسكرية الجارية في غزة.



وأوضح الجيش في بيان أن صاروخ "بار" يتميز بنظام إطلاق متطور مزود بآلية ملاحة قادرة على التكيف مع بيئات القتال الصعبة، مشيرًا إلى أن الصاروخ يحقق إصابة دقيقة للأهداف خلال وقت قصير للغاية.

#فيديو قوات جيش الدفاع تستخدم لاول مرة في قذيفة صاروخية من نوع "بار"



⭕️أطلقت بطاريات المدفعية التابعة للواء 282 أكثر من 5,000 قذيفة إلى أهداف إرهابية في محور "موراج" مع تقديم دعم كثيف بالنيران للقوات المناورة.



⭕️كما دمّرت مستودعات للوسائل القتالية ومواقع لإطلاق… pic.twitter.com/p2wUesgbfT — (@AvichayAdraee) April 28, 2025 Advertisement



ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من النشاط المكثف في عدة قطاعات ميدانية، دون تفاصيل إضافية. ووفق متحدث باسم الجيش، أطلقت القوات أكثر من 5 آلاف قذيفة حتى الآن على أهداف في منطقة ممر "موراغ"، إضافة إلى تقديم دعم ناري مباشر للوحدات القتالية.



كما أشار البيان إلى تدمير مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ للفصائل ، إضافة إلى مقتل مسلحين خلال عمليات تم تنفيذها بتوجيه من القوة النارية للواء. (ارم نيوز) ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من النشاط المكثف في عدة قطاعات ميدانية، دون تفاصيل إضافية. ووفق متحدث باسم الجيش، أطلقت القوات أكثر من 5 آلاف قذيفة حتى الآن على أهداف في منطقة ممر "موراغ"، إضافة إلى تقديم دعم ناري مباشر للوحدات القتالية.كما أشار البيان إلى تدمير مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ للفصائل ، إضافة إلى مقتل مسلحين خلال عمليات تم تنفيذها بتوجيه من القوة النارية للواء. (ارم نيوز)