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عربي-دولي

سلاح جديد يدخل الحرب.. إسرائيل تستخدم صاروخًا متطورًا لأول مرة في غزة (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2025 | 12:20
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، بدء استخدام الصاروخ الجديد "بار" عبر بطاريات المدفعية التابعة للواء 282 ضمن الفرقة 36، وذلك للمرة الأولى خلال العمليات العسكرية الجارية في غزة.

وأوضح الجيش في بيان أن صاروخ "بار" يتميز بنظام إطلاق متطور مزود بآلية ملاحة قادرة على التكيف مع بيئات القتال الصعبة، مشيرًا إلى أن الصاروخ يحقق إصابة دقيقة للأهداف خلال وقت قصير للغاية.
 
 
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ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من النشاط المكثف في عدة قطاعات ميدانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. ووفق متحدث باسم الجيش، أطلقت القوات أكثر من 5 آلاف قذيفة حتى الآن على أهداف في منطقة ممر "موراغ"، إضافة إلى تقديم دعم ناري مباشر للوحدات القتالية.

كما أشار البيان إلى تدمير مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ للفصائل الفلسطينية، إضافة إلى مقتل مسلحين خلال عمليات تم تنفيذها بتوجيه من القوة النارية للواء. (ارم نيوز)
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