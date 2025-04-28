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عربي-دولي

"الأغذية العالمي" يعتزم التخلي عن 25% إلى 30% من موظفيه لنقص التمويل

Lebanon 24
28-04-2025 | 12:40
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يعتزم برنامج الأغذية العالمي خفض عدد موظفيه بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة على مستوى العالم بسبب تراجع التمويل المخصص للمنظمة الدولية، بحسب رسالة إلكترونية، الاثنين، اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
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وقالت الرسالة "خلصنا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يجب أن يخفض قوته العاملة العالمية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، مما قد يؤثر على ما يصل إلى 6000 وظيفة مع الاستعدادات الجارية لعام 2026".

وبحسب الرسالة، فإن "توقعاتنا الحالية لتمويل المانحين لعام 2025 هي 6.4 مليار دولار أميركي، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 40 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي. وما زلنا نشعر بالقلق إزاء عدم وجود أي بوادر تحسن في الوضع".

وأشارت إلى أن "هذا التحول الهيكلي - الضروري للحفاظ على الموارد لدعم العمليات الحيوية - سيؤثر على جميع المناطق الجغرافية والأقسام والمستويات في المنظمة".

وأضاف البرنامج أن "حجم تخفيضات القوة العاملة المطلوبة هو خبر يصعب قوله بل يصعب سماعه. ومع ذلك، فهو القرار الضروري والمسؤول بالنظر إلى توقعات التمويل الهشة لدينا". (العربية)
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