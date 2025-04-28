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عربي-دولي

بعد مزاعم إرسالها 6 طائرات محمّلة بالأسلحة إلى باكستان… تركيا توضح!

Lebanon 24
28-04-2025 | 12:40
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نفت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، صحة الادعاءات التي زعمت أن أنقرة أرسلت 6 طائرات محملة بالأسلحة إلى باكستان.
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وأوضح مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر بيان على منصة "إكس"، أن الادعاءات المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول إرسال تركيا 6 طائرات محملة بالأسلحة إلى باكستان "لا تمت للحقيقة بصلة".

وأشار إلى أن طائرة نقل واحدة كانت قد أقلعت من تركيا، وهبطت في باكستان لغرض التزود بالوقود فقط، قبل أن تواصل رحلتها وفق المسار المجدول مسبقا.

وأكد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار والتقارير التي لا تستند إلى تصريحات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وحذر مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيانه من "الانجرار وراء الأخبار والمزاعم المغلوطة والمضللة".
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