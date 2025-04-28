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عربي-دولي

دمار هائل وحفرتان ضخمتان… صور جديدة تكشف آثار الانفجار في ميناء "بندر عباس" الإيراني

Lebanon 24
28-04-2025 | 12:47
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أظهرت صور الأقمار الاصطناعية،  اليوم الإثنين، حجم الدمار الناجم عن انفجار هز قطاع رجائي بميناء بندر عباس، أحد الموانئ الرئيسية في إيران حيث ارتفع عدد القتلى إلى 65 شخصا وأكثر من 1000 جريح.
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وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن انفجار السبت الماضي، أدى إلى تدمير مبنى بجوار موقع الانفجار، كانت تصطف أمامه حاويات أخرى، كما تعرض للدمار معظم مبنى آخر إلى الغرب منه مباشرة.

كما يمكن من الصور رؤية شدة الانفجار، حيث تظهر على ما يبدو حفرتان يبلغ عرضهما نحو 50 مترا (165 قدما).

وبدت حاويات أخرى قريبة محطمة ومتمددة بسبب الانفجار والحريق الشديد الذي أعقبه.

وذكرت أسوشيتيد برس أن الصور جاءت من شركة "بلانيت لابز بي بي سي"، وهي شركة رائدة في توفير صور الأقمار الاصطناعية، في الوقت الذي أثارت فيه تقارير إخبارية محلية من الموقع مزيدا من التساؤلات بشأن سبب الانفجار الذي وقع السبت في قطاع رجائي بميناء بندر عباس. 

وبحسب ما تردد من أنباء، فإن الميناء كان يضم مادة كيميائية ضرورية لإنتاج الوقود الصلب الخاص بالصواريخ الباليستية - وهو الأمر الذي نفته السلطات رغم أنها لم توضح مصدر الطاقة الذي تسبب في مثل هذا الدمار.

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