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الدفاع المدني بغزة يعلن توقف معظم مركباته جنوب القطاع لنفاد الوقود

Lebanon 24
28-04-2025 | 13:43
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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الاثنين، عن توقف معظم مركباته المخصصة للإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات جنوب القطاع، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع.
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وقال الدفاع المدني في منشور على تلغرام، :" نعلن نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباتنا (الإطفاء والإنقاذ والإسعاف) في محافظات جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى توقف 8 مركبات عن الحركة من أصل 12 مركبة".

وأوضح أن "الاستجابة الإنسانية ونداءات الإغاثة ستقتصر حاليًا على 4 مركبات فقط، مما يهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء".

وحمل الدفاع المدني، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع نتيجة استمرار الحرب والحصار المشدد".

وجدد مطالبته لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والمؤسسات الدولية "بالتحرك الفوري لفتح معابر غزة والسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المرافق الإنسانية. (الأناضول)
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