سقوط طائرة إف 18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

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قالت البحرية الأميركية، الإثنين، إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف-18 وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في .وأكدت البحرية في بيان أن جميع أفرادها بخير.وتشارك حاملة الطائرات في الضربات الجوية التي تستهدف جماعة المتحالفة مع في اليمن. (سكاي نيوز)