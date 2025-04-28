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عربي-دولي

إسبانيا تعلن حالة الطوارئ.. وتغلق شبكة السكك الحديدية

Lebanon 24
28-04-2025 | 15:40
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أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الإثنين، حالة الطوارئ بعد أن شهد معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية انقطاعا في التيار الكهربائي.
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وأضافت الوزارة أن حالة الطوارئ ستطبق في المناطق التي تستدعي فيها الضرورة ذلك.

وطلبت مدن مدريد والأندلس وإكستريمادورا من الحكومة المركزية تولي مسؤولية النظام العام فيها.

من جانبه، قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إن قطارات المسافات المتوسطة والطويلة في البلاد ستظل خارج الخدمة، الإثنين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وذلك رغم استعادة الكهرباء في بعض المناطق.

وأضاف بوينتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "من غير المتوقع حاليا استئناف الخدمة للمسافات المتوسطة والطويلة اليوم".

وأوضح بوينتي أنه سيتعين على المسافرين التخلي بشكل مؤقت عن رحلاتهم.

وأضاف: "نعمل على استعادة الكهرباء حتى نتمكن من استئناف هذه الخدمات، لكن ذلك لن يكون ممكنا اليوم". (سكاي نيوز)
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