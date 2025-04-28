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عربي-دولي

تقدم إيجابيّ.. التوافق على وقف نار طويل الأمد في غزة

Lebanon 24
28-04-2025 | 16:13
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أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصدرين مصريين أن المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن الأوضاع في غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.
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وأوضح المصدران أن الأطراف المشاركة تمكنت من التوصل إلى اتفاق حول عدد من القضايا الأساسية، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع.

ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن سلاح حركة حماس لا يزال يشكل نقطة خلافية رئيسية تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.
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