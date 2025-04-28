تقدم إيجابيّ.. التوافق على وقف نار طويل الأمد في غزة

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أفادت وكالة نقلًا عن مصدرين مصريين أن المحادثات التي تستضيفها بشأن الأوضاع في غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.وأوضح المصدران أن الأطراف المشاركة تمكنت من التوصل إلى اتفاق حول عدد من الأساسية، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع.ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن سلاح حركة لا يزال يشكل نقطة خلافية رئيسية تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.