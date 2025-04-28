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زاخاروفا: نظام كييف أصبح خلية إرهابية تحظى بدعم دولي

Lebanon 24
28-04-2025 | 13:12
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن نظام كييف أصبح خلية إرهابية حقيقية تحظى بدعم دولي.
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "سكرتير لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو اعترف بأن جريمة اغتيال الفريق أول الروسي موسكاليك كانت من تدبير أجهزة المخابرات الأوكرانية".

وأضافت: "لقد أصبح نظام كييف خلية إرهابية حقيقية تحظى بدعم دولي بالأسلحة والمال".
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