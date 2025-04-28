زاخاروفا: نظام كييف أصبح خلية إرهابية تحظى بدعم دولي

Advertisement

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على " ": "سكرتير في الأوكراني اعترف بأن جريمة اغتيال الفريق أول الروسي موسكاليك كانت من تدبير أجهزة المخابرات ".وأضافت: "لقد أصبح نظام كييف خلية إرهابية حقيقية تحظى بدعم دولي بالأسلحة والمال".