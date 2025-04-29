هل كان الأمن العام السوريّ طرفاً في مُواجهات جرمانا؟.. مصدر يكشف الحقيقة

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أكد مصدر أمني سوري لـ"الإخبارية " أن قوات تدخلت لفض الاشتباكات بين مسلحين من داخل وخارج مدينة جرمانا في ريف .وأوضح المصدر أن القوات الأمنية لم تكن طرفاً في المواجهات التي اندلعت ليل الثلاثاء في جرمانا وبلدة أشرفية صحنايا المجاورة. (روسيا اليوم)