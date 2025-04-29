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عربي-دولي

هل كان الأمن العام السوريّ طرفاً في مُواجهات جرمانا؟.. مصدر يكشف الحقيقة

Lebanon 24
29-04-2025 | 05:40
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أكد مصدر أمني سوري لـ"الإخبارية السورية" أن قوات الأمن العام تدخلت لفض الاشتباكات بين مسلحين من داخل وخارج مدينة جرمانا في ريف دمشق.
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وأوضح المصدر أن القوات الأمنية لم تكن طرفاً في المواجهات التي اندلعت ليل الثلاثاء في جرمانا وبلدة أشرفية صحنايا المجاورة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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