"المرمى بلا حارس"... غالانت يدعو لتنفيذ ضربة ضد إيران

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قال الاسرائيلي السابق يوآف إنه يجب استغلال الفرصة وتنفيذ ضربة ضد .وفي مقابلة أجراها، قال غالانت إن "المرمى بلا حارس على حد وصفه، موضحا أنه حتى اللحظة لا تعرف إيران ما الذي أصابها بالضبط عندما هاجمتها في المرة الماضية وكيف دمُرت منظومات دفاعها الجوي (S-300) وغيرها من المنشآت.وأضاف أن إيران تعرف أن إسرائيل بإمكانها استهداف كل الأماكن في إيران.السابق إن عملية عسكرية ضد إيران قد تستغرق أشهراً وقد تستغرق عاما، مؤكداً أن إسرائيل بإمكانها لوحدها تنفيذ ضربة ضد إيران لكن يفضل أن يتم ذلك مع بغية تدمير القدرات .وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم ، بقائي، أن أي مغامرة أو تصرف خاطئ ضد إيران سيقابل برد "ساحق"، متهما بـ "إملاء" السياسة الأميركية في المحادثات النووية.وأضاف بقائي، أن إيران منفتحة على أن تلعب كل من والصين والاتحاد أدوارا فعالة في التوصل إلى اتفاق بين وواشنطن.كما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق حول التفاصيل في المفاوضات غير المباشرة مع إلا إذا كانت هذه التفاصيل تتماشى مع الإطار العام الذي تراه إيران مناسبا.