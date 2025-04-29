Advertisement

عربي-دولي

"المرمى بلا حارس"... غالانت يدعو لتنفيذ ضربة ضد إيران

Lebanon 24
29-04-2025 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1353405-638815281700122590.jpeg
Doc-P-1353405-638815281700122590.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قال وزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف غالانت إنه يجب استغلال الفرصة وتنفيذ ضربة ضد إيران.
Advertisement

وفي مقابلة أجراها، قال غالانت إن "المرمى الإيراني بلا حارس على حد وصفه، موضحا أنه حتى اللحظة لا تعرف إيران ما الذي أصابها بالضبط عندما هاجمتها إسرائيل في المرة الماضية وكيف دمُرت منظومات دفاعها الجوي (S-300) وغيرها من المنشآت.

وأضاف أن إيران تعرف أن إسرائيل بإمكانها استهداف كل الأماكن في إيران.

وقال الوزير السابق إن عملية عسكرية ضد إيران قد تستغرق أشهراً وقد تستغرق عاما، مؤكداً أن إسرائيل بإمكانها لوحدها تنفيذ ضربة ضد إيران لكن يفضل أن يتم ذلك مع الولايات المتحدة بغية تدمير القدرات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أي مغامرة أو تصرف خاطئ ضد إيران سيقابل برد "ساحق"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "إملاء" السياسة الأميركية في المحادثات النووية.

وأضاف بقائي، أن إيران منفتحة على أن تلعب كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أدوارا فعالة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

كما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق حول التفاصيل في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن إلا إذا كانت هذه التفاصيل تتماشى مع الإطار العام الذي تراه إيران مناسبا.
مواضيع ذات صلة
بيان اعتذار رسمي من "إذاعة" روجت لنبأ خيانة زوجة حارس مرمى برشلونة تيرشتيغن
lebanon 24
30/04/2025 00:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كولر يحذر من حارس مرمى صن داونز
lebanon 24
30/04/2025 00:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو أفضل حارس مرمى في العالم؟
lebanon 24
30/04/2025 00:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حارس مرمى "مانشستر سيتي"... هل ينتقل إلى الدوري السعوديّ؟
lebanon 24
30/04/2025 00:09:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-04-29
16:17 | 2025-04-29
16:00 | 2025-04-29
16:00 | 2025-04-29
15:58 | 2025-04-29
15:37 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24