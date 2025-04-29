نووي إيران على خط تماس خطير.. اتفاق دبلوماسي أم مواجهة عسكرية مفتوحة؟

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ففي الوقت الذي دخل فيه الوفد الإيراني إلى قاعة المفاوضات في مسقط، دوّى انفجار ضخم في ميناء بندر عباس، استهدف حاويات تحتوي على مواد كيميائية مرتبطة بصناعة وقود الصواريخ. ذكر موقع " عربية" أنه في حين تُعقد جولات تفاوضية حساسة بين وطهران بشأن البرنامج ، تفرض سلسلة من الانفجارات الغامضة وأصوات التهديدات نفسها على المشهد، لتعيد طرح سؤال مركزي: هل تتجه المنطقة نحو اتفاق ، أم إلى مواجهة عسكرية مفتوحة؟ففي الوقت الذي دخل فيه الوفد الإيراني إلى قاعة المفاوضات في مسقط، دوّى انفجار ضخم في ميناء بندر عباس، استهدف حاويات تحتوي على مواد كيميائية مرتبطة بصناعة وقود الصواريخ.

وهذا التزامن المريب دفع المحلل السياسي لسكاي نيوز عربية محمد صالح صدقيان، إلى القول: "عندما لا تكون هناك رواية رسمية، ويحدث انفجار كهذا في توقيت متزامن مع المفاوضات، فإن السيناريوهات البديلة تصبح مطروحة بقوة".

وأوضح صدقيان أن غياب رواية رسمية مقنعة يعزز من فرضية أن يكون التفجير مقصودا، مضيفا أن: "من وقف وراء التفجير لا يريد للمفاوضات أن تنجح، وربما أراد التأثير على الجولة الثالثة منها".



وفي الوقت الذي اكتفت فيه بعض المصادر بإرجاع الانفجار إلى "الإهمال"، أصرّ صدقيان على ضرورة تقديم تفسير شفاف، معتبرا أن "الشارع الإيراني لم يعد يرضى بتبريرات عامة في ظل تصاعد التوترات".



من جانبها، شكّكت الخبيرة في شؤون كلير لوبيز في إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي، معتبرة أن المفاوضات "لا تحرز تقدما يُذكر"، ومضيفة أن: "الموقفين الأميركي والإيراني غير قابلين للتوفيق.. والجانب الإيراني يماطل لربح الوقت".



ورأت لوبيز أن الأهداف الحقيقية لطهران تتجاوز مجرد رفع ، قائلة إن "النظام الإيراني يسابق الزمن لتطوير رؤوس نووية لصواريخه الباليستية.. وكل محاولة لإعادة إحياء اتفاق 2015 ما هي إلا وسيلة لتأجيل المواجهة".



واعتبرت لوبيز أن ، بقيادة ، "لن تقع في فخ التسويف الإيراني"، وأن مطالبها واضحة وتشمل 3 ركائز:



- خفض تخصيب اليورانيوم.

- تفكيك أجهزة الطرد المركزي.

- السيطرة على برنامج الصواريخ الباليستية.

وفي ظل تعثر التفاهمات، يبرز الموقف كأكثر الأطراف تصعيدا، إذ دعا رئيس الوزراء إلى اعتماد "النموذج " في التعامل مع ، وهو نموذج ينتهي بنزع شامل للبرنامج النووي، حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية.



كما صعّد الإسرائيلي يسرائيل كاتس من لهجته، متعهدا بأن "لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي"، مشيرا إلى أن "هناك من سينفذ هذه القرارات إذا لزم الأمر".

وفي هذا السياق المعقد، يبدو أن إدارة ترامب تتبع نهجا منفردا، بعيدا عن التنسيق مع القوى الأوروبية أو مجموعة 5+1.



وحول ذلك، قال صدقيان: "ترامب لا يريد العودة إلى اتفاق أوباما، ولا يشرك ولا حتى أو الصينيين في المفاوضات".



وأكد صدقيان أن إيران، رغم استعدادها للتفاوض، تريد في المقابل رفع العقوبات الأميركية دون تقديم تنازلات "غير قابلة للتراجع"، مبرزا أن أبدت مرونة في عدة ملفات، مثل تقليص نسب التخصيب وتحديد كمية اليورانيوم المخصب.

المشهد إذن لا يخرج عن إطار معادلة دقيقة: إيران التي تحاول من خلال القنوات الدبلوماسية تقليص العقوبات الأميركية مقابل ضمانات، وإسرائيل التي ترى أن أي اتفاق لا ينتهي بتفكيك كامل للبنية النووية الإيرانية سيكون بمثابة "ترخيص للتسلح النووي".



وعلى حد قول لوبيز: "إذا امتلكت إيران السلاح النووي، فإسرائيل ستكون الهدف الأول... والولايات المتحدة ستكون التالية".



وفي الوقت الذي تُكثّف فيه الدبلوماسية الأميركية جهودها للوصول إلى اتفاق يرضي الداخل والخارج، يظل المسار هشا أمام تفجيرات مشبوهة، وتهديدات عسكرية، وضغوط داخلية على كلا الجانبين.



وبين دبلوماسية ترامب الصارمة وعسكرة المباشرة، يقف البرنامج النووي الإيراني على خط تماس خطير، قد لا يسعفه الوقت كثيرا قبل انفجار سياسي أو عسكري أكبر.