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عربي-دولي

دخل مرتين إلى إيران... الحكم على الإسرائيلي موتي مامان بالسجن 10 سنوات

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:15
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أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 10 سنوات  على المواطن الإسرائيلي موتي مامان بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي، وزيارة دولة معادية دون تصريح.
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ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية كان مامان البالغ من العمر 72 عاما من مدينة عسقلان، قد دخل إيران مرتين والتقي بعناصر استخبارية إيرانية  هناك، حيث حاولت تلك العناصر تجنيده لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن مامان أقر بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه خلال التحقيقات. (روسيا اليوم)
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