دخل مرتين إلى إيران... الحكم على الإسرائيلي موتي مامان بالسجن 10 سنوات

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أصدرت في اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على المواطن بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي، وزيارة دولة معادية دون تصريح.ووفقا لوسائل الإعلام كان مامان البالغ من العمر 72 عاما من مدينة عسقلان، قد دخل مرتين والتقي بعناصر استخبارية إيرانية هناك، حيث حاولت تلك العناصر تجنيده لتنفيذ عمليات ضد .وتشير إلى أن مامان أقر بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه خلال التحقيقات. (روسيا اليوم)