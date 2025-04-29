قادرة على الوصول إلى إسرائيل.. موقع يكشف عدد الصواريخ البالستيّة التي تمتلكها إيران

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ذكرت "الميادين"، أنّ موقع "والاه" أفاد نقلاً عن تقارير أجنبية، أنّ "تمتلك نحو 2000 صاروخ باليستي، من أنواع مختلفة، يُمكنها الوصول إلى ".وفي تقرير لمحلل الشؤون العسكرية أمير بوحبوط، أشار الموقع إلى وجود "حالة من الترقّب في المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي ، لاحتمال أن يعبّر الرئيس الأميركي عن موقفه في المفاوضات مع إيران".ويسود الترقّب نظراً لاحتمال أن يكشف علناً عما إذا كان ثمة قرب من اتفاق، أو من انفجار المحادثات، وهو ما "قد يفتح لإسرائيل المجال أمام الخيار العسكري"، بحسب الموقع.كذلك، لفت الموقع إلى أنّ مصادر في المؤسسة الأمنية "قدّرت، الشهر الماضي، أنّ الهجوم الإسرائيلي هو الخيار الأخير لترامب"، وذلك في ضوء موافقة دخول المفاوضات، في محاولة للوصول إلى توافقات عبر الدبلوماسية.وفي حين "رفع الجيش الإسرائيلي من جاهزيته العملياتية لاستهداف ، خلال العام ونصف العام الماضيين، يمكن الفهم من تصريحات أنّه لن يسمح لبنيامين بمفاجأته بشنّ هجوم".ويأتي ما قاله "والاه" بعدما أجرت إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي ، السبت الماضي، في العاصمة العمانية مسقط. (الميادين)