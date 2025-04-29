قادرة على الوصول إلى إسرائيل.. موقع يكشف عدد الصواريخ البالستيّة التي تمتلكها إيران

ذكرت "الميادين"، أنّ موقع "والاه" الإسرائيلي
أفاد نقلاً عن تقارير أجنبية، أنّ إيران
"تمتلك نحو 2000 صاروخ باليستي، من أنواع مختلفة، يُمكنها الوصول إلى إسرائيل
".
وفي تقرير لمحلل الشؤون العسكرية أمير بوحبوط، أشار الموقع إلى وجود "حالة من الترقّب في المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل
، لاحتمال أن يعبّر الرئيس الأميركي عن موقفه في المفاوضات مع إيران".
ويسود الترقّب نظراً لاحتمال أن يكشف دونالد ترامب
علناً عما إذا كان ثمة قرب من اتفاق، أو من انفجار المحادثات، وهو ما "قد يفتح لإسرائيل المجال أمام الخيار العسكري"، بحسب الموقع.
كذلك، لفت الموقع إلى أنّ مصادر في المؤسسة الأمنية "قدّرت، الشهر الماضي، أنّ الهجوم الإسرائيلي هو الخيار الأخير لترامب"، وذلك في ضوء موافقة إيران على
دخول المفاوضات، في محاولة للوصول إلى توافقات عبر الدبلوماسية.
وفي حين "رفع الجيش الإسرائيلي من جاهزيته العملياتية لاستهداف مشروع إيران النووي
، خلال العام ونصف العام الماضيين، يمكن الفهم من تصريحات ترامب
أنّه لن يسمح لبنيامين نتنياهو
بمفاجأته بشنّ هجوم".
ويأتي ما قاله "والاه" بعدما أجرت إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني
، السبت الماضي، في العاصمة العمانية مسقط. (الميادين)