باكستان تعلن إسقاط طائرة تجسس هندية فوق كشمير

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أعلن الجيش اليوم، إسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية على طول خط السيطرة الفاصل في إقليم المتنازع عليه، بحسب ما نقلت وكالة " " للأنباء عن التلفزيون الباكستاني الحكومي.وذكر التقرير، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية لم يتم هويتها، أن الطائرة المسيرة اخترقت خط السيطرة، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها كل من باكستان والهند في كشمير، الإقليم الذي تتنازع عليه الدولتان منذ عقود.