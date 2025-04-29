Advertisement

عربي-دولي

باكستان تعلن إسقاط طائرة تجسس هندية فوق كشمير

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1353422-638815301239050160.jpeg
Doc-P-1353422-638815301239050160.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلن الجيش الباكستاني اليوم، إسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية على طول خط السيطرة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن التلفزيون الباكستاني الحكومي.
Advertisement

وذكر التقرير، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية لم يتم الكشف عن هويتها، أن الطائرة المسيرة اخترقت خط السيطرة، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها كل من باكستان والهند في كشمير، الإقليم الذي تتنازع عليه الدولتان منذ عقود.
مواضيع ذات صلة
باكستان تطلب من الأمم المتحدة أن تنصح الهند بـ"ضبط النفس" بعد هجوم كشمير
lebanon 24
30/04/2025 00:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر تعلن إسقاط "طائرة مسلحة" بعد اختراق بعمق كيلومترين
lebanon 24
30/04/2025 00:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أميركية واستهداف حاملتي طائرات (فيديو)
lebanon 24
30/04/2025 00:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ_9 في الحديدة
lebanon 24
30/04/2025 00:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-04-29
16:17 | 2025-04-29
16:00 | 2025-04-29
16:00 | 2025-04-29
15:58 | 2025-04-29
15:37 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24