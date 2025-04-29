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إقتصاد

إسرائيل تقترح تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:27
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قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إن إسرائيل اقترحت تعديل اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها قبل 4 عقود مع الولايات المتحدة في إطار سعيها لتجنب فرض رسوم جمركية من أقرب حلفائها.
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ونقلت رويترز عن الوزير الإسرائيلي قوله، إن اتفاقية التجارة المعدلة من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تبادل البيانات، مما سيسمح بتعاون كبير.
 
وذكر أن إسرائيل وافقت بالفعل على عدة طلبات، من بينها رفع الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأميركية. (الجزيرة)
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