إسرائيل تقترح تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

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قال إن اقترحت تعديل اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها قبل 4 عقود مع في إطار سعيها لتجنب فرض رسوم جمركية من أقرب حلفائها.ونقلت عن الوزير الإسرائيلي قوله، إن اتفاقية التجارة المعدلة من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تبادل البيانات، مما سيسمح بتعاون كبير.