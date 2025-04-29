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قتلى وجرحى... إنفجار في شركة عسكريّة إيرانيّة

Lebanon 24
29-04-2025 | 06:45
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أفادت وسائل إعلام إيرانية أن انفجاراً وقع في شركة مرتبطة بصناعة المسيّرات في أصفهان وسط إيران
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وأضافت أن الشركة التي وقع فيها الانفجار تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني وتنشط في مجال تصنيع المواد المتفجرة. 
 
وتسبب الانفجار بمقتل شخصين وجرح أخرين. 
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