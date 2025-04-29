قتلى وجرحى... إنفجار في شركة عسكريّة إيرانيّة

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن انفجاراً وقع في شركة مرتبطة بصناعة المسيّرات في أصفهان وسط .

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وأضافت أن الشركة التي وقع فيها الانفجار تعمل تحت إشراف وتنشط في مجال تصنيع المواد المتفجرة.

وتسبب الانفجار بمقتل شخصين وجرح أخرين.