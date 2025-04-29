البرتغال: لا هجوم سيبرانياً وراء انقطاع الكهرباء

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بعدما عادت إمدادات الكهرباء إلى طبيعتها في وإسبانيا اليوم الثلاثاء، غداة انقطاع وصف بأنه "تاريخي واستثنائي" عطل أغلب مرافق الحياة وحول البلاد إلى ظلام دامس، استبعدت لشبونة وقوع هجوم سيبراني وراء ذلك.وقالت الحكومة على لسان متحدثها أنطونيو ليتاو أمارو لقناة " إن البرتغال": "لا نملك أي معلومات تتعلق بهجوم إلكتروني أو عدواني في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تمثل تقييما . (العربية)