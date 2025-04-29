بعد اشتباكات دامية.. ماذا جرى بمدينة جرمانا في ريف دمشق؟

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أصدرت بيانا على خلفية انتشار مقطع صوتي تضمن إساءة للنبي محمد، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في بيان الداخلية: "في ظل الأحداث الراهنة، وعلى خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءةً لمقام النبي الصلاة والسلام، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على ، شهدت منطقة جرمانا اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين"، مضيفة: "بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة".وأردف البيان: "وعلى إثر ذلك، توجهت وحدات من قوى مدعومة بقوات من لفض الاشتباك وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي. كما تم فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة".واختتمت الداخلية في بيانها: "نؤكد حرصنا على ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، مع استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ونؤكد أننا لن نتساهل في تقديم كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار إلى العدالة". (روسيا اليوم)