هل يتمّ دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن الجيش السوريّ؟

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ذكر موقع " 24" أنّ الفصائل المسلحة تعهدت عقب سيطرتها على ، بتوحيد صفوفها في جيش وطني واحد. لكن التحدي الأكبر واجهها في البلاد، حيث تسيطر إدارة ذاتية تقودها الأقلية التي تبدي توجساً عميقاً تجاه القيادة الجديدة، المدعومة من ، والتي لطالما سعت إلى تحجيم النفوذ في سوريا.ورغم أن الطرفين خاضا مواجهات دموية في السنوات الماضية، إلا أن المرحلة الراهنة تشهد سعياً نحو بناء تحالف يدمج "قوات سوريا " الكردية، المعروفة بـ"قسد"، ضمن الجيش الوطني الجديد.وتعبّر أمينة محمود من مدينة كوباني عن الشكوك قائلة: "كيف لنا أن نثق بهذه الحكومة الجديدة في ؟"، وهي مخاوف يشاركها أبناء الأقليات والعرقية الأخرى، الذين لا يثقون بأن السلطة الجديدة ستحميهم أو تمثلهم.وقال بدران الكردي، أحد المشاركين في مفاوضات الدمج: " وحكومته يسعون لحكم سوريا بأكملها.. وهم بالطبع يحلمون بالسيطرة على مناطقنا. لكن الأمر ليس سهلاً".من جانبه، وصف صالح مسلم، أحد أبرز قياديي الإدارة الكردية، الاتفاق بأنه "فرصة تاريخية" لنيل اعترافاً من الحكومة.وتربط تركيا بين المقاتلين الأكراد وحزب العمال الكردستاني، المحظور في والذي يقاتلها منذ عقود.وعلى مدى السنوات الماضية، نفّذت تركيا غارات جوية ضد القوات الكردية، ودعمت فصائل معارضة لهم.وحتى بعد توقيع اتفاق الدمج بين الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، واصلت أنقرة هجماتها عبر الطائرات المسيّرة، قبل أن تعلّقها مؤقتاً.وتشعر بعض الأقليات، خاصة الذين يمارسون شعائرهم بحرية نسبية في شمال ، بالقلق من عودة قوات الحكومة المركزية إلى المنطقة.وازداد هذا القلق الشهر الماضي، عقب أحداث دامية استهدفت الأقلية العلوية في محافظتي طرطوس واللاذقية. واندلعت أعمال العنف حين هاجم الرئيس السابق قوات الحكومة الجديدة، التي ردّت بقوة، بدعم من آلاف المقاتلين المسلحين، بينهم أجانب. وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 1600 شخص، غالبيتهم من المدنيين العلويين، الطائفة التي ينتمي إليها .وتقول أليس مارديروس، أرمنية تبلغ من العمر 50 عاماً من مدينة القامشلي، بعد حضورها قداس الأحد: "نحتاج لبقاء الأكراد في موقع القوة الأمنية هنا.. لولا وجودهم، لكانت رؤوسنا قد قُطعت".