في جبل الشيخ.. هذا ما فعلته إسرائيل بمقرات الجيش السوري السابق

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كشفت مصادر مطلعة لموقع "إرم نيوز" أن الجيش بدأ بتحويل مقر الفرقة 24 التابعة للجيش السوري السابق في ، إلى دائمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة أي تهديد محتمل من الأراضي .وبحسب المصادر، فإن تمركز القوات في هذا الموقع الاستراتيجي يمنحها إشرافًا ناريًا واستطلاعيًا على مناطق واسعة في الجنوب السوري وشمال ، مما يعزز قدرتها على التصدي لأي محاولة لاستعادة جبل الشيخ.وأوضحت المصادر أن هذه ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لإسرائيل أن أنشأت قواعد عسكرية أخرى في المناطق التي احتلتها بمحافظات الجنوب السوري بعد سقوطوكان الجيش الإسرائيلي قد باشر منذ كانون الأول الماضي، ببناء تحصينات عسكرية واسعة النطاق في والقنيطرة وجبل الشيخ ودرعا، وحوّل تلك المناطق إلى مناطق عسكرية مغلقة، يُمنع دخول المواطنين السوريين إليها.وفي السياق ذاته، أضافت المصادر لـ"إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي أقام مطارًا خاصًا بالمروحيات العسكرية في مدينة قطنا، الواقعة على بعد 30 كيلومترًا فقط من العاصمة ، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للعاصمة السورية، خاصة بعد نصب رادارات متقدمة في المحتلة، جعلت دمشق مكشوفة بشكل كامل.وترى المصادر أن استمرار في تثبيت وجودها العسكري في هذه المناطق، منذ نهاية العام الماضي، يعكس بوضوح غياب أي نية لديها للانسحاب من الأراضي السورية التي سيطرت عليها، ما يُعد مؤشرًا استراتيجيًا على تغيير في قواعد الاشتباك وخريطة النفوذ في المنطقة. (ارم نيوز)