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عربي-دولي

بسبب فتاة سوريّة... هجوم مسلّح على مطعم وإصابة 3 أشخاص!

Lebanon 24
29-04-2025 | 08:50
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أصيب ثلاثة أشخاص أحدهم حالته خطيرة، عندما هاجم شابان بواسطة مسدس، مقهى شعبيًا في ولاية ازمير التركية.
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وقالت وسائل إعلام تركية، إن خلافًا بين شاب سوري عمره 17 عامًا وآخر عمره 20 عامًا حول فتاة سورية، تطور لإطلاق نار وإصابات واعتقالات.

وأضافت أن الشاب ابن الـ 17 عامًا حضر على دراجة نارية برفقة شاب آخر عمره 21 عامًا، لمقهى في منطقة كوناك في إزمير، حيث أطلق الثاني النار على أحد الأشخاص، وأصابه إصابات بليغة.
 
كما أصاب المهاجم اثنين آخرين من زبائن المقهى بإصابات متوسطة. (ارم نيوز)
 
 
 
 
 
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