بسبب فتاة سوريّة... هجوم مسلّح على مطعم وإصابة 3 أشخاص!

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أصيب ثلاثة أشخاص أحدهم حالته خطيرة، عندما هاجم شابان بواسطة مسدس، مقهى شعبيًا في ولاية ازمير .وقالت وسائل إعلام تركية، إن خلافًا بين شاب سوري عمره 17 عامًا وآخر عمره 20 عامًا حول فتاة ، تطور لإطلاق نار وإصابات واعتقالات.وأضافت أن الشاب ابن الـ 17 عامًا حضر على دراجة نارية برفقة شاب آخر عمره 21 عامًا، لمقهى في في إزمير، حيث أطلق الثاني النار على أحد الأشخاص، وأصابه إصابات بليغة.