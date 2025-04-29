اختفت بعد جنازة البابا فرنسيس.. هل انفصلت ميلانيا عن ترامب؟

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نشرت صحيفة " " تقريرًا حول غياب الواضح خلال أول 100 يوم من ولاية زوجها الثانية. رغم ظهورهما العلني في جنازة ، حيث أظهر الزوجان تعبيرًا عن المودة في لحظة نادرة، إلا أن لم تظهر بشكل كبير في الإعلام بعد ذلك. وعقب الجنازة، تم تداول تقارير تشير إلى انفصالهما فور وصولهما إلى أميركا، حيث توجهت ميلانيا إلى بينما سافر إلى ملعبه للغولف.على الرغم من أن ميلانيا كانت قد شاركت في مناسبات بارزة خلال الحملة في 2020، إلا أن دورها في ولاية زوجها الثانية بدا أكثر خفوتًا. وبينما قيل إن هناك تكهنات حول حياتها الخاصة، أكدت مصادر أن ميلانيا تعيش حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، ما يثير تساؤلات حول موقفها من دور في هذه الولاية.نينا ، الكاتبة المتخصصة في شؤون "عالم ماغا"، قالت إن غياب ميلانيا ليس صدفة، بل هو قرار مدروس من الزوجين لتجنب الظهور العلني، مشيرة إلى أن ميلانيا تفضل أن تكون بعيدة عن الأضواء ولا تسعى للدور التقليدي للسيدة الأولى. هذا التحول في سلوكها يأتي في وقت يركز فيه ترامب على إدارة غير تقليدية لا تهتم بالأعراف الاجتماعية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل دور ميلانيا في الحياة العامة.يذكر أيضًا أنه من المتوقع أن يتم عرض فيلم وثائقي عن حياة ميلانيا في وقت لاحق من هذا العام، والذي سيعطي المشاهدين "نظرة غير مسبوقة" عن حياتها، ما قد يعيدها إلى دائرة الضوء. (ارم نيوز)