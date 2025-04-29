Advertisement

عربي-دولي

اختفت بعد جنازة البابا فرنسيس.. هل انفصلت ميلانيا عن ترامب؟

Lebanon 24
29-04-2025 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1353479-638815412722785027.jpg
Doc-P-1353479-638815412722785027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "الإندبندنت" تقريرًا حول غياب ميلانيا ترامب الواضح خلال أول 100 يوم من ولاية زوجها الثانية. رغم ظهورهما العلني في جنازة البابا فرانسيس، حيث أظهر الزوجان تعبيرًا عن المودة في لحظة نادرة، إلا أن ميلانيا لم تظهر بشكل كبير في الإعلام بعد ذلك. وعقب الجنازة، تم تداول تقارير تشير إلى انفصالهما فور وصولهما إلى أميركا، حيث توجهت ميلانيا إلى نيويورك بينما سافر ترامب إلى ملعبه للغولف. 
Advertisement

على الرغم من أن ميلانيا كانت قد شاركت في مناسبات بارزة خلال الحملة الانتخابية في 2020، إلا أن دورها في ولاية زوجها الثانية بدا أكثر خفوتًا. وبينما قيل إن هناك تكهنات حول حياتها الخاصة، أكدت مصادر أن ميلانيا تعيش حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، ما يثير تساؤلات حول موقفها من دور السيدة الأولى في هذه الولاية.

نينا بيرلي، الكاتبة المتخصصة في شؤون "عالم ماغا"، قالت إن غياب ميلانيا ليس صدفة، بل هو قرار مدروس من الزوجين لتجنب الظهور العلني، مشيرة إلى أن ميلانيا تفضل أن تكون بعيدة عن الأضواء ولا تسعى للدور التقليدي للسيدة الأولى. هذا التحول في سلوكها يأتي في وقت يركز فيه ترامب على إدارة غير تقليدية لا تهتم بالأعراف الاجتماعية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل دور ميلانيا في الحياة العامة.

يذكر أيضًا أنه من المتوقع أن يتم عرض فيلم وثائقي عن حياة ميلانيا في وقت لاحق من هذا العام، والذي سيعطي المشاهدين "نظرة غير مسبوقة" عن حياتها، ما قد يعيدها إلى دائرة الضوء. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون وعقيلته عادا إلى بيروت بعد جنازة البابا فرنسيس
lebanon 24
30/04/2025 00:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سألتقي العديد من القادة خلال زيارتي روما لحضور جنازة البابا فرنسيس
lebanon 24
30/04/2025 00:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يؤكد حضور جنازة البابا فرنسيس في أول رحلة خارجية له
lebanon 24
30/04/2025 00:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن حضور جنازة البابا فرنسيس.. ماذا قرر ترامب؟
lebanon 24
30/04/2025 00:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-04-29
16:17 | 2025-04-29
16:00 | 2025-04-29
16:00 | 2025-04-29
15:58 | 2025-04-29
15:37 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24