مسؤول أوكراني: روسيا تُحاول إنشاء منطقة عازلة في سومي

قال وليه هريهوروف حاكم منطقة سومي شمال شرقي ، إنّ القوات الروسية تحاول إنشاء "منطقة عازلة" في سومي لكنها لم تنجح في ذلك.

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وذكر هريهوروف عبر تطبيق تيليغرام أن 4 قرى حدودية أصبحت في " " بسبب استمرار القتال، نافياً وقوع تلك القرى الروسية. (العربية)