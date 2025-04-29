نتنياهو: إعادة الرهائن من غزة أولوية قصوى لإسرائيل

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أكد ، أن حكومته ستظل متمسكة بإعادة الرهائن من كأولوية قصوى. جاء هذا التصريح بعد أيام من تهديد بتوسيع الهجوم العسكري على غزة في حال لم تُحرز أي تقدم بشأن الإفراج عن الرهائن.وخلال زيارة لتقييم الوضع داخل غزة، أشار إلى أن العمليات العسكرية ستتوسع بشكل تدريجي إذا لم يتم إحراز أي تقدم بخصوص إعادة الرهائن في الفترة المقبلة.في السياق نفسه، أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن هناك اتفاقًا مبدئيًا على الإفراج عن رهائن من غزة، بينهم رهينة أميركي، في أيار المقبل. كما أكدت المصادر استمرار الاجتماعات بين المسؤولين المصريين، ، وإسرائيل خلال الأيام المقبلة.من جهة أخرى، تم التوصل إلى اتفاق على فتح 3 ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى غزة، مع وجود إشراف من الوسطاء.وأوضح أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الصفقة مع حماس أن الوضع يسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى تبادل رسائل إيجابية بين الأطراف المعنية، بينما لا يزال القرار السياسي من في انتظار الحسم.وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الصفقة المقترحة ستكون شاملة، كما يبذل الجانب الأميركي جهودًا كبيرة للضغط على حماس عبر الوساطات المختلفة. (العربية)