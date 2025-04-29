باريس تُندّد بإلغاء إسرائيل تصريح دخول وفدين فرنسيين

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نددت بقرار إلغاء تصريح دخول وفدين فرنسيين أراضيها، نظمت زيارتهما جمعيات ادعت أنها مرتبطة بتنظيمات إرهابية.وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "قرار السلطات بإلغاء تصاريح السفر لوفدين فرنسيين، بقيادة جمعيات تعمل في مجال التعاون اللامركزي كان من المقرر أن يزورا إسرائيل والأراضي ، هو قرار مؤسف وغير مفيد ويضر بالعلاقات الإسرائيلية".كما وصفت الاتهامات العلنية التي أطلقتها في فرنسا بشأن الروابط بين هذه الجمعيات و"المنظمات الإرهابية" بأنها غير مقبولة. (روسيا اليوم)