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عربي-دولي

منظمة العفو تتهم تل أبيب بالإبادة.. وإسرائيل ترد: أكاذيب راديكالية

Lebanon 24
29-04-2025 | 10:58
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اتهمت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، منظمة العفو الدولية بـ"نشر أكاذيب لا أساس لها"، وذلك عقب صدور تقرير عن المنظمة يتّهم القوات الإسرائيلية بارتكاب "إبادة جماعية علنية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
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وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، وصفت المنظمة الحقوقية بأنها "راديكالية ومعادية لإسرائيل"، مؤكدة أن "إسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها ضد حركة حماس"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الرد بعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا توصلت فيه إلى أن "السلطات الإسرائيلية ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، مشيرة إلى أن تحليلًا دقيقًا استمر لأشهر شمل وقائع وتصريحات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين.

وأكدت المنظمة أن "الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية تم استيفاؤه"، ما يجعل هذا التقرير أول توثيق من نوعه يصدر خلال صراع مسلح ما زال نشطًا.

يُشار إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تُعرّف الإبادة بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية". (ارم نيوز)
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