منظمة العفو تتهم تل أبيب بالإبادة.. وإسرائيل ترد: أكاذيب راديكالية

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اتهمت ، اليوم الثلاثاء، بـ"نشر أكاذيب لا أساس لها"، وذلك عقب صدور تقرير عن المنظمة يتّهم القوات بارتكاب "إبادة جماعية علنية" بحق في .وفي بيان صادر عن ، وصفت المنظمة الحقوقية بأنها "راديكالية ومعادية لإسرائيل"، مؤكدة أن "إسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها ضد حركة "، بحسب ما نقلته .ويأتي هذا الرد بعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا توصلت فيه إلى أن "السلطات الإسرائيلية ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، مشيرة إلى أن تحليلًا دقيقًا استمر لأشهر شمل وقائع وتصريحات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين.وأكدت المنظمة أن "الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية تم استيفاؤه"، ما يجعل هذا التقرير أول توثيق من نوعه يصدر خلال صراع مسلح ما زال نشطًا.يُشار إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تُعرّف الإبادة بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية". (ارم نيوز)