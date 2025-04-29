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بالصور.. موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

Lebanon 24
29-04-2025 | 11:16
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أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير في القدس.
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وحسب المعلومات، لم يُصب نتنياهو بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه.
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