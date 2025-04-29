مقابل إنهاء الحرب.. "حماس" تدرس مقترح نزع السلاح وإبعاد قادتها

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أكد مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة " هيوم" أن قيادة حركة أبدت استعدادها لمناقشة مطالب إسرائيلية حساسة تتعلق بنزع سلاحها ومغادرة قياداتها من ، كجزء من مساعٍ لإنهاء الحرب المتواصلة في القطاع.وأشار المصدر المقرب من الحركة إلى وجود خلافات داخلية، لا سيما داخل الجناح العسكري بقيادة ، والذي يُبدي معارضة شديدة لتلك الشروط. ومع ذلك، منح هذا الجناح تفويضًا للمفاوضين للبحث في المقترحات المطروحة.ووفق ما أفادت به الصحيفة ، يرى أن استمرار الضغوط السياسية والانقسامات داخل إسرائيل، إلى جانب الاحتجاجات المتصاعدة واستنزاف الجيش ، قد يُجبر على وقف إطلاق النار، حتى من دون تحقيق شروطها بالكامل.وأضاف المصدر أن حماس طرحت بدائل خلال المفاوضات، منها الإبقاء على وجودها في القطاع مع تحويل بعض وحداتها المسلحة إلى قوات تعمل تحت إشراف الشرطة ، لكن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من الجانب الإسرائيلي.وتشير مصادر إلى أن الضغوط العسكرية الشديدة وقطع الإمدادات، بالإضافة إلى الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل، دفعا بعض قيادات حماس في الخارج إلى التفكير بشكل جدي في المقترحات .وفي سياق متصل، أكدت مصادر دبلوماسية أميركية وعربية للصحيفة وجود تقدم في هذا الملف، وسط سعي لتحويل الاتفاقات المؤقتة إلى خطة شاملة لإنهاء الحرب، بما يتماشى مع تعليمات الرئيس الأميركي ، رغم استمرار الخلافات حول تفاصيل تتعلق بإطلاق الرهائن، وأعداد الأسرى المفرج عنهم، والجداول الزمنية لاستئناف الإمدادات. (ارم نيوز)