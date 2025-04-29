غوتيريس: إسرائيل تستخدم المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين

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قال ، اليوم الثلاثاء، إن تستخدم المساعدات الإنسانية كأدة للضغط على في .وفي جلسة لمجلس حول الأوضاع في ، قال : "يجب السماح بوصول المساعدات بدون عراقيل ووقف النزوح المستمر للفلسطينيين".وأضاف: "لدينا مسؤولية لإنهاء والعنف ودعم حل الدولتين".وشدد على أنه يجب "عدم السماح بتلاشي حل الدولتين". (سكاي نيوز)