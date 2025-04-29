بعد أحداث جرمانا.. بيان لوزارة الأوقاف السورية

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وأكد حرص الوزارة العميق على حماية هذه الرموز التي تشكل ركيزة أساسية في الهوية الدينية والوطنية.وأوضح المتحدث أن الوزارة، استنادا إلى المواد 462 وما بعدها والمواد 568 وما بعدها من العام، بدلالة المادة 208، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم نشر الإساءة إلى المقدسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد بادرت بالتواصل مع لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة.وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي اعتداء على الرموز الدينية والمقدسات، مؤكدا أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية يعد من أساسيات الخطاب الوطني والإعلامي، كما دعا الجميع إلى الالتزام بروح المسؤولية في التعبير بما يحفظ السلم المجتمعي ووحدة الصف الوطني. (روسيا اليوم)