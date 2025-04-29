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عربي-دولي

بعد أحداث جرمانا.. بيان لوزارة الأوقاف السورية

Lebanon 24
29-04-2025 | 12:06
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف السورية أحمد الحلاق أن "الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله مؤخرا من إساءات تمس جناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمقدسات الدينية".
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وأكد حرص الوزارة العميق على حماية هذه الرموز التي تشكل ركيزة أساسية في الهوية الدينية والوطنية.

وأوضح المتحدث أن الوزارة، استنادا إلى المواد 462 وما بعدها والمواد 568 وما بعدها من قانون العقوبات العام، بدلالة المادة 208، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم نشر الإساءة إلى المقدسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد بادرت بالتواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي اعتداء على الرموز الدينية والمقدسات، مؤكدا أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية يعد من أساسيات الخطاب الوطني والإعلامي، كما دعا الجميع إلى الالتزام بروح المسؤولية في التعبير بما يحفظ السلم المجتمعي ووحدة الصف الوطني. (روسيا اليوم)
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