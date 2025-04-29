الحوثي: غارات أميركية تستهدف صنعاء والجوف شمال اليمن

Advertisement

أعلنت جماعة " "، الثلاثاء، عن غارات أمريكية استهدفت العاصمة ومحافظة الجوف شمال اليمن.وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في نبأ عاجل: "طيران العدو الأمريكي يشن 6 غارات على مديرية برط العنان" في محافظة الجوف.فيما أفادت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين بتعرض صنعاء فجر اليوم لسلسة غارات أمريكية، بينها غارتان على مديرية بني حشيش.ولم تقدم القناة ولا الوكالة أي تفاصيل بشأن الأهداف التي طالتها ، ولا نتائجها.(الاناضول)