مفاوضات أميركية أوكرانية "حاسمة" بشأن صفقة المعادن!

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وذكرت القناة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني أن " والولايات المتحدة ستناقشان اليوم اتفاقية المعدن الأرضية النادرة، على مستوى الحكومات والفرق الفنية"، مشيرة إلى أنه "قد يتم التوقيع عليها قريبا".ووفقا لمصدر القناة، لا يوجد حتى الآن موعد محدد لتوقيع الاتفاقية، كما نقلت القناة عن المصدر قوله: "لا يزال يتعين تسوية التفاصيل الفنية، أما فإن الاتفاق شبه جاهز".وقال النائب في الأوكراني أليكسي غونتشارنيكو في وقت سابق الثلاثاء إن النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو تعتزم السفر إلى هذا الأسبوع لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن.ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم يوم الاثنين إن واشنطن وكييف قد توقعان اتفاقا إطاريا في وقت مبكر من هذا الأسبوع بشأن جميع الموارد المعدنية وكذلك أصول الطاقة الرئيسية في أوكرانيا.