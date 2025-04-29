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عربي-دولي

مفاوضات أميركية أوكرانية "حاسمة" بشأن صفقة المعادن!

Lebanon 24
29-04-2025 | 12:31
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نقلت القناة "العامة" الأوكرانية عن مصادر في مكتب فلاديمير زيلينسكي أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن اتفاقية المعادن ستعقد يوم الثلاثاء.
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وذكرت القناة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني أن "أوكرانيا والولايات المتحدة ستناقشان اليوم اتفاقية المعدن الأرضية النادرة، على مستوى الحكومات والفرق الفنية"، مشيرة إلى أنه "قد يتم التوقيع عليها قريبا".

ووفقا لمصدر القناة، لا يوجد حتى الآن موعد محدد لتوقيع الاتفاقية، كما نقلت القناة عن المصدر قوله: "لا يزال يتعين تسوية التفاصيل الفنية، أما بشكل عام فإن الاتفاق شبه جاهز".

وقال النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارنيكو في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو تعتزم السفر إلى واشنطن هذا الأسبوع لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم يوم الاثنين إن واشنطن وكييف قد توقعان اتفاقا إطاريا في وقت مبكر من هذا الأسبوع بشأن جميع الموارد المعدنية وكذلك أصول الطاقة الرئيسية في أوكرانيا.
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