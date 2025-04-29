أردوغان ونظيره الإيطالي يبحثان قضايا إقليمية ودولية

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بحث الرئيس ، الثلاثاء، ونظيره سيرجيو ماتاريلا، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.جاء ذلك خلال لقاء في قصر كيرينالي التاريخي، على هامش القمة الحكومية الرابعة والتي استضافتها .وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الجانبين تناولا العلاقات بين وإيطاليا والقضايا الإقليمية والدولية.وأكد الرئيس خلال اللقاء أن البلدين عازمان على تطوير علاقاتهما ودفع تعاونهما إلى أبعد مدى، ويحققان هدفهما في تبادل تجاري بنحو 40 مليار دولار.كما أكد أن تركيا تبذل جهودها لإنهاء جميع الصراعات في المنطقة، وخاصة الحرب بين وروسيا، وهجمات على الأراضي .وشدد على مواصلته بذل قصارى جهده لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، ثم تحقيق سلام دائم في تلك المناطق.(الاناضول)