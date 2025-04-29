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عربي-دولي

تصنيف لأجمل 5 بلدان في العالم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-04-2025 | 13:45
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مع تصاعد الاهتمام بالبحث عن بيئات أكثر أمانًا وجمالاً، وإذا كنت تخطط لقضاء عطلتك في عام 2025 ولكنك لا تزال مترددًا بشأن اختيار وجهتك، فإليك قائمة مميزة من الأماكن التي تجمع بين الجمال، المغامرة والاسترخاء، وفق مصادر سياحيا عالمية.
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هذه أجمل 5 بلدان في العالم:
. نيوزلاندا: في صدارة الترتيب. الدولة وصفت بجمالها على مستوى  الطبيعة، وينطبق ذلك على تنوع المناظر في نيوزيلندا، وخاصة التباين في المناظر بين الجبال والشواطئ.
. اليونان:  تُعدّ اليونان واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة حول العالم نظرا لما تتمتع به من جمال صارخ وطبيعة خلابة مع الشواطئ الرائعة، والهندسة المعمارية العتيقة والآثار التي يمتد تاريخها إلى 4 آلاف سنة.
. ايطاليا: وصفت بـ الدولة الأكثر كمالا على وجه الأرض.تتمثل عوامل الاهتمام السياحي في إيطاليا بشكل أساسي في الثقافة والطعام والتاريخ والهندسة المعمارية والفن والمواقع والجمال الطبيعي.
. تايلاند: تتميز جزر تايلاند بالطبيعة الساحرة والشواطئ الرائعة، حيث يوجد فيها عدد كبير من الجزر يصل لأكثر من ألف وربعمائة جزيرة. وهي من أكثر الوجهات السياحية في تايلاند التي يقصدها العرسان لقضاء شهر عسل مميز بعيدا عن الأماكن المزدحمة والمدن الصاخبة.
. سويسرا: تمنح سويسرا سياحة لا مثيل لها لراغبي الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتي تتنوع ما بين جبال الألب الشاهقة والمتاحف العالمية والقرى الخلابة، وتتمتع السياحة في سويسرا بسحر لا يوصف.
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