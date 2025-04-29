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عربي-دولي

بسبب منخفض جوي.. قرار بتعليق الدراسة في بلد عربي

Lebanon 24
29-04-2025 | 13:49
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر تعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية (الأربعاء) بعد تحذيرات هيئة الأرصاد من سوء الأحوال الجوية.
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وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارا "باعتبار غد الأربعاء إجازه رسمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا".

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من بدء تحرك المنخفض الجوي الخماسيني داخل الأراضي المصرية بداية من الصحراء الغربية الذي تصحبه الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن المنخفض الجوي "الخماسيني" بدأ تأثيره على الصحراء الغربية، موضحة أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى وجود الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، مؤكدة أن ذلك المنخفض يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤدي بدورها إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت من تعرض البلاد لرياح خماسينية تضرب معظم أنحاء البلاد وتؤدي إلى حالة من تدهور الرؤية الأفقية، نتيجة سرعات الرياح الشديدة والمثيرة للرمال والأتربة والتي تصل سرعتها إلى 60 كيلوا مترا في الساعة، في حين تصل هبات الرياح إلى 90 كيلومترا في الساعة. (روسيا اليوم)
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