Advertisement

عربي-دولي

"الفرص باتت مرتفعة".. إسرائيل تخشى من "خطوة" واشنطن وطهران!

Lebanon 24
29-04-2025 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1353589-638815608324234442.png
Doc-P-1353589-638815608324234442.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن المؤسسة الأمنية في البلاد قد أبلغت كبار الوزراء بأن الفرص باتت مرتفعة للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران.
Advertisement

وأوضحت أنه وفقا للتقييم الأخير الذي أعدته المؤسسة الأمنية، فإن التوقعات تشير إلى احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وهو ما يتناقض مع التقييمات السابقة التي كانت تشير إلى صعوبة ذلك.

وفي ذات السياق، من المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر اجتماعا الأحد، لمناقشة التقييم الأخير والتباحث في احتمالية توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي.

وقال نتنياهو في تصريحات إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها.
مواضيع ذات صلة
روبيو يعلن موعد إجراء محادثات "مباشرة" بين واشنطن وطهران
lebanon 24
30/04/2025 00:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات "اختبار النوايا".. اليكم ما ينتظر واشنطن وطهران في عمان اليوم
lebanon 24
30/04/2025 00:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سلسلة غارات على جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات اقليم التفاح
lebanon 24
30/04/2025 00:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف مرتفعات الجبور في جنوب لبنان
lebanon 24
30/04/2025 00:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-04-29
16:17 | 2025-04-29
16:00 | 2025-04-29
16:00 | 2025-04-29
15:58 | 2025-04-29
15:37 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24