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كيف انتهت أزمة "دروز جرمانا" مع الإدارة السورية؟

Lebanon 24
29-04-2025 | 15:06
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قالت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، إن مسؤولين من الحكومة ووجهاء من الطائفة الدرزية توصلوا إلى اتفاق للتهدئة، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة جرمانا، جنوبي دمشق.
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ونقلت شبكتا "السويداء 24" و"أخبار جرمانا" عن مصادر أن الاتفاق شمل "ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الشبان الذين قضوا خلال الأحداث الأخيرة، مع التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم وتقديمهم إلى القضاء".

كما تم الاتفاق على "توضيح حقيقة ما جرى إعلامياً والحد من التجييش والتحريض بكل أشكاله، إلى جانب تأمين حركة المرور بين محافظتي دمشق والسويداء أمام المدنيين".

ووفقا للمصادر، فإن "الجهات الحكومية المختصة ستباشر تنفيذ جميع البنود المتفق عليها بشكل فوري". (ارم)
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