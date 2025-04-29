بالأسماء.. قيادات حوثية استهدفتهم أميركا

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كشفت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 9 من عناصر ، بينهم قياديان ميدانيان في وحدة "الدفاع الجوي" وخبير في المقذوفات الصاروخية؛ جراء الجوية الأميركية التي استهدفت، أمس الاثنين، موقعًا عسكريًا جبليًا شرق العاصمة .وأضافت المصادر أن الغارات التي شنتها المقاتلات الأميركية، مساء الاثنين، على معسكر "براش" والمواقع الجبلية المحيطة به، شرقي مرتفعات نقم شرق صنعاء، أدت إلى مقتل 9 من أفراد منظومة الدفاع الجوي التابعة للحوثيين.وأوضحت المصادر أن من بين القتلى قائد موقع الدفاع الجوي في معسكر براش، النقيب أحمد عاصم الملقب بـ"أبي العز"، وضابطًا آخر يدعى " المؤيد"، بالإضافة إلى مقتل الضابط عبدالله الذاري، الخبير المحلي في صواريخ "فاطر1" المستخدمة ضمن قدرات الحوثيين الدفاعية. (ارم)