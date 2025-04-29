"أمر مثير للإعجاب".. ترامب يكشف من يكتب له منشوراته على منصة "تروث "

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وقال ردا على سؤال محاوره بهذا الشأن: "أستمتع بالكتابة بنفسي. أفعل ذلك بسرعة مذهلة. ستندهشون لو رأيتم. إنه أمر مثير للإعجاب. أحيانا أقوم بإملاء المنشورات، لكنني غالبا أفضل أن أكتبها بنفسي".