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عربي-دولي

"أمر مثير للإعجاب".. ترامب يكشف من يكتب له منشوراته على منصة "تروث "

Lebanon 24
29-04-2025 | 13:54
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صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة أجرتها معه مجلة "ذا أتلانتيك"، بأنه يستمتع بكتابة منشوراته على منصته الخاصة "تروث سوشيال" بنفسه، مشيرا إلى أنه يقوم بذلك بسرعة لافتة.
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وقال ترامب ردا على سؤال محاوره بهذا الشأن: "أستمتع بالكتابة بنفسي. أفعل ذلك بسرعة مذهلة. ستندهشون لو رأيتم. إنه أمر مثير للإعجاب. أحيانا أقوم بإملاء المنشورات، لكنني غالبا أفضل أن أكتبها بنفسي".
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