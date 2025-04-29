بسبب رسالة وقّعها البابا فرنسيس قبل وفاته.. كاردينال ينسحب من المجمع المغلق

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أعلن أنجيلو بيتشو أنه لن يشارك في انتخاب للبابا بعد ظهور طلب بعد وفاته من البابا الراحل يعبر عن رغبته في استبعاد مساعده القوي في السابق، حسب موقع "watoday".وكان بيتشيو (76 عاما)، الذي أعقب صعوده الصاروخي في سقوط دراماتيكي مماثل، قد أصر بشدة في الأيام الأخيرة على أنه يحتفظ بحق التصويت في المجمع الذي يبدأ في 7 ايار.ولكن الضغوط من داخل مجمع الكرادلة، إلى جانب رسالة وقعها قبل وفاته في يوم ، يبدو أنها أجبرته على اتخاذ هذا القرار، حسب الموقع.في عام ٢٠٢٣، أصبح بيتشيو أول كاردينال في التاريخ تدينه محكمة الفاتيكان الجنائية، حيث حُكم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف بتهمة الاختلاس وإساءة . وهو يستأنف الحكم.وقال بيتشيو في بيان أصدره من خلال محاميه: "لقد قررت أن أطيع إرادة ، كما فعلت دائمًا، وألا أدخل المجمع رغم أنني ما زلت مقتنعًا ببراءتي".وقال بيتشيو في تنحيه إنه يأمل أن يساهم قراره في "وحدة وهدوء المجمع".وأشار الموقع إلى أن الرسالة، التي عرضها الكاردينال والكاردينال على بيتشيو، قد كتبت في الأيام الأخيرة من حياة فرانسيس ووقعت ببساطة بالحرف "ف".وبحسب صحيفة ، حثت الوثيقة بيتشيو على الامتناع عن المشاركة في المجمع من أجل مصلحة الكنيسة - وهو التصرف الأخير الذي قام به البابا الذي نأى بنفسه علناً عن مساعده المقرب سابقاً. (wa today)