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في الجزائر.. مصرع 9 أشخاص بحادث سير

Lebanon 24
29-04-2025 | 23:26
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لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بحادث سير وقع يوم الثلاثاء، في منطقة عين صالح جنوب الجزائر، بحسب بيان صادر عن سلطات الدفاع المدني.
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وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرق الإسعاف تدخلت في الساعة 15:20 بالتوقيت المحلي من أجل "حادث انحراف وانقلاب سيارة لنقل البضائع في منطقة عين 
وذكر البيان أن الحادث "أدى إلى وفاة تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي".

ويأتي الحادث بعد يوم فقط من وقوع حادثين، الأول خلف ست وفيات و29 جريحا إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين في ولاية البويرة شمال شرق العاصمة، والثاني خلف 6 قتلى وإصابة 16 آخرين بجروح في اصطدام حافلة بسيارة ببلدية المنصورة في ولاية غرداية جنوب العاصمة الجزائر.

وبحسب المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، وهي هيئة حكومية، فإن حوادث السير في الجزائر تسببت في 2024 في مصرع 3740 شخصا وإصابة 35 ألفا و556 آخرين.

وأشارت تقارير رسمية إلى أن العامل البشري، لا سيما ما يتعلق بالامتثال لقوانين المرور، يظل من بين أبرز الأسباب وراء حوادث السير المسجلة في البلاد خلال العقد الأخير، حيث يعزى إليه أكثر من 90% من هذه الحوادث، تليه بدرجة أقل حالة الطرق والمركبات.
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