روسيا تدعو إسرائيل لإعادة النظر في موقفها تجاه "الأونروا"

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دعت إلى إعادة النظر في موقفها تجاه لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).وقال مندوب روسيا الدائم لدى أثناء المناقشات في ، يوم الثلاثاء، إن "الوضع الكارثي في يتفاقم بنتيجة الحصار المستمر منذ حوالي 60 يوما، الذي يمنع نقل إمدادات الأغذية والأدوية، ما أدى إلى نفاد الاحتياطيات في المستودعات، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه آلاف الشاحنات للأونروا المحملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى القطاع".وأشار إلى أن "ما يؤزم الوضع بشكل مفتعل هو الحظر على أنشطة الأونروا"، مؤكدا أن "هذه الهيئة تلعب دورا أساسيا لا بديل لها في إجراء العمليات الإنسانية على الأرض وتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين".وحذر من أن "تقويض عمل الوكالة سيزيد من سوء الوضع الصعب أصلا لسكان غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية"، مضيفا: "ندعو إسرائيل لإعادة النظر في قرار وقف التعاملات مع الأونروا".وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان تحذيرات المنظمات الإنسانية بشأن مخاطر المجاعة الوشيكة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "أعمال إسرائيل هذه تؤثر بشكل مباشر على ظروف احتجاز الرهائن الإسرائيليين الذين يبقون في القطاع".وشدد على أنه "من غير الجائز استغلال المساعدات الإنسانية كعملة صرف في المفاوضات".