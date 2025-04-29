إذا لم يحرز أي تقدم.. واشنطن تهدد بالانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

حذّر الأميركي من أن ستوقف الوساطة، ما لم تُقدّم وأوكرانيا "مقترحات ملموسة" لإنهاء الحرب، وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسمه.

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وقالت المتحدثة باسم ، تامي بروس، للصحافيين الثلاثاء: "نحن الآن في مرحلة يتعيّن فيها على الطرفين تقديم مقترحات ملموسة حول كيفية إنهاء هذا الصراع".



كما أضافت: "إذا لم يُحرز أي تقدم، فسنتراجع عن دورنا كوسطاء في هذه العملية".