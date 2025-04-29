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عربي-دولي

إذا لم يحرز أي تقدم.. واشنطن تهدد بالانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
29-04-2025 | 23:22
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حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستوقف الوساطة، ما لم تُقدّم روسيا وأوكرانيا "مقترحات ملموسة" لإنهاء الحرب، وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسمه.
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، للصحافيين الثلاثاء: "نحن الآن في مرحلة يتعيّن فيها على الطرفين تقديم مقترحات ملموسة حول كيفية إنهاء هذا الصراع".

كما أضافت: "إذا لم يُحرز أي تقدم، فسنتراجع عن دورنا كوسطاء في هذه العملية".
 
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